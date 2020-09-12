МОК встревожила казнь иранского бойца властями страны

Международный олимпийский комитет (МОК) встревожен сообщениями о казни иранского борца Навида Афкари властями страны за участие в протестных акциях. Об этом сообщается на сайте организации.

В МОК заявили, что шокированы случившимся. В пресс-службе организации отметили, что просили пощады для Афкари. «Глубоко огорчает, что призывы спортсменов со всего мира и вся закулисная работа МОК не достигли цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари», — подытожили они.

Афкари приговорили к смертной казни 2 сентября. 27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. Организация The Human Rights Activists News Agency пишет, что борца подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях (lenta.ru)