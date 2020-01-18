Мохаммад Хаким: Ирак не должен быть полем боя и сражений

Территория Ирака не должна быть «полем боя» для региональных политических разногласий, заявил министр иностранных дел Ирака Мохаммад Хаким на встрече в Багдаде со своим иорданским коллегой Аймоном Сафади, передает РИА-Новости.

«Беседа шла вокруг того, что Ирак не должен быть полем боя и сражений. Стороны отметили необходимость уважать суверенитет Ирака и не нарушать его», — заявил М.Хаким.

По его словам, стороны «пришли к общей позиции о необходимости отдаления Ирака от регионального противостояния…, а также к необходимости поддержки усилий по борьбе с терроризмом», потому что «террористы еще присутствуют на востоке Евфрата».