Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер объявил о создании шести специальных правительственных комитетов для управления страной в связи с гибелью Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщил официальный представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми.

«Еще вчера первый вице-президент сформировал шесть специальных комитетов для управления страной в эти дни», — приводит его слова агентство IRNA. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани назначен главой комитета по внешней политике, отметил Бахадори Джахроми.