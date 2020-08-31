Мировые цены на нефть растут на фоне ослабления американской валюты

Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти на фоне масштабных мер стимулирования экономики в мире и новостей об ураганах в США. На прошлой неделе внимание рынков было обращено к урагану «Лаура», который в четверг обрушился на территорию США. Перед ураганом нефтекомпании США снизили добычу в Мексиканском заливе, а девять НПЗ остановили переработку.