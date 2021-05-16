Мирный процесс на Ближнем Востоке вновь дал осечку?

Не нам судить, не нам оценивать трамповский период в политической истории США – за нас это сделают американские историки и политологи.

Но президент Дональд Трамп был одним из немногочисленных американских лидеров, которому удалось существенно продвинуться в разрешении арабо-израильского конфликта.

Тут есть некоторые обстоятельства, которые даже мы можем отметить. Во-первых, резолюция, объявившая Иерусалим единственной и неделимой столицей Израиля, была принята в Конгрессе еще при президенте Билле Клинтоне. Но решение правительства об объявлении Иерусалима столицей Израиля и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим был осуществлен при администрации именно президента Д. Трампа.

Конечно, Трамп проиграл обсуждение вопроса на специальной сессии ООН – не только мусульманские, но почти все христианские государства выступили против решения американского президента.

Такая солидарность имеет свои специфические корни – когда христианские государства отклонили решение Трампа, это они сделали не из-за солидарности с мусульманско-арабским миром. Нет, у христиан были и теперь есть свои мотивы, т.к. Иерусалим является священным городом и для христиан. Тут достаточно вспомнить крестовые походы, целью которых было «освобождение» именно Иерусалима.

Во-вторых, при Дональде Трампе два арабских государства подписали акт с Израилем о взаимном признании и сотрудничестве.

Если Трамп избрался бы на второй срок, то число этих стран существенно возросло. Но этого не случилось. Наоборот, в этом году, накануне праздника Рамадан ситуация между Израилем и сектором Газа вновь обострилась– в результате ракетных обстрелов с обоих сторон погибли и пострадали сотни людей.

Новая администрация США почти не говорит об арабо- израильском конфликте, непонятно, что намеревается делать новый американский президент Джо Байден в этом направлении?

По всей видимости, в отличие от прежней трамповской администрации политика новой администрации будет довольно симметричной. Существование двух государств в международно-признанных границах – пожалуй, такова будет общая схема ближневосточной политики США. Но приведет ли она к каким-то ощутимым результатам? Не думается. По этой причине, политологи настроены весьма пессимистично, потому что проблема напоминает известный гордиев узел, который можно развязать, лишь смело и решительно разрубив его.

Израиль, как государство, имеет право на существование в этом регионе, поэтому арабы чем быстрее будут отодвинуты от известного хартумского соглашения, тем лучше будет для всего ближневосточного региона.

Почти все конфликты мира не решаются по одной причине: тут ставится знак равенства между правой стороной и неправой. Кроме того, следует отметить в таких вопросах тенденцию политизации и геополитизации имеющихся проблемы.

В свое время, в годы холодной войны поляризация в подобных конфликтах проявлялась по линии противостояния коммунистического и антикоммунистического лагерей мира.

Мы думали, что после падения СССР разрешатся многие конфликты мира. Но так не случилось – по той простой причине, что сами конфликтующие стороны не изменились в идеологическом плане. Многие расходы палестинской администрации оплачивают США, но как отвечают палестинцы на эту щедрость и внимание американцев? Они голосуют за лидеров террористического ХАМАС! В своих рекламных роликах изображают президента Северной Кореи Ким Чен Ына, как борца за справедливость, как мученика за правое дело всех угнетенных народов и народностей мира…

Теперь стоит ли удивляться тому, что, несмотря на вековую историю, ближневосточный конфликт еще не решен? Радикалы исламского мира используют подобные конфликты, как почву для существования и противостояния с западным миром.

Поэтому лучше будет, если стороны конфликта оставят наследие политического прошлого…