Европейский Союз (ЕС) призывает Азербайджан и Армению завершить мирный процесс до конца года.
Как сообщает АПА, об этом говорится в документе, принятом по итогам двухдневного заседания Совета ЕС.
«Совет Евросоюза выражает свою поддержку достижению стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности.
Евросоюз поддерживает брюссельский процесс нормализации и призывает стороны завершить процесс до конца этого года», — говорится в документе.
В то же время в документе подчеркнута важность обеспечения прав и безопасности армянских жителей Карабаха.