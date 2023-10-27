Европейский Союз (ЕС) призывает Азербайджан и Армению завершить мирный процесс до конца года.

Как сообщает АПА, об этом говорится в документе, принятом по итогам двухдневного заседания Совета ЕС.

«Совет Евросоюза выражает свою поддержку достижению стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности.

Евросоюз поддерживает брюссельский процесс нормализации и призывает стороны завершить процесс до конца этого года», — говорится в документе.

В то же время в документе подчеркнута важность обеспечения прав и безопасности армянских жителей Карабаха.