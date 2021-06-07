Министерство юстиции Швейцарии сделало заявление о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) не могут принимать решения по санкциям в отношении клубов-участников Суперлиги.

Об этом сообщает испанское издание Cadena SER. Швейцарские судебные власти настоятельно рекомендуют обеим футбольным организациям не наказывать каталонскую «Барселону», мадридский «Реала» и туринский «Ювентус».

Напомним, что 19 апреля 12 команд-основателей в разгар Лиги Чемпионов неожиданно для всех объявили о создании Европейской Суперлиги. Через два дня девять клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА, политиков свои стран были вынуждены отказаться от масштабной идеи и вышли из соревнования.