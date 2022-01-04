Беларусь и Азербайджан достигли высокого уровня политических и экономических отношений, Минск ценит поддержку Баку в международных организациях на всех уровнях. Об этом заявила во вторник председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, встречаясь с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым.

«Нас связывают дружеские отношения, экономические, политические, гуманитарные связи. И это взаимодействие очень важно для нас — мы чувствуем поддержку Азербайджана в международных организациях на всех уровнях. Так и должны поступать настоящие друзья», — приводит слова Кочановой Telegram-канал верхней палаты белорусского парламента.

Глава Совета Республики выразила уверенность, что «высокий политический диалог между странами в это непростое время говорит о том, что отношения (между Беларусью и Азербайджаном) будут еще более тесными и плодотворными». Кочанова считает, что «взаимодействие парламентариев должно быть более тесным». «Наши контакты должны быть более эффективными, и, думаю, возобновление встреч, парламентских визитов в Азербайджан и Беларусь будет содействовать этому», — сказала она. Спикер верхней палаты белорусского парламента заявила, что в Минске будут рады визиту руководителя парламента Азербайджана. (ТАСС)