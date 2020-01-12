Минобороны Турции заявило о соблюдении режима прекращения огня в Идлибе и Ливии

Режимы прекращения огня в Ливии и на территории зоны деэскалации в Идлибе на севере Сирии, которые были введены по инициативе России и Турции, в целом соблюдаются. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«Режимы прекращения огня в Ливии и Идлибе вступили в силу с 00:01 12 января. Введенные в двух регионах перемирия являются важным шагом для установления мира и стабильности. С момента объявления режима прекращения огня стороны стараются соблюдать перемирие. За исключением одного-двух случаев ситуация остается спокойной», — отмечается в коммюнике.

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. Между тем 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 15:00 четверга.

Идлиб — единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.(ТАСС)