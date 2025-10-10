Контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут осуществлять в рамках международной миссии американские военные, уже размещенные на Ближнем Востоке.

Как передает ТАСС, об этом заявила в четверг в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она назвала «неверными и вырванными из контекста» данные СМИ о том, что США перебросят на Ближний Восток 200 военнослужащих. «Вношу ясность: до 200 американских военнослужащих, уже размещенных в CENTCOM (Центральном командовании Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка — прим. ред.), получат указание следить за соблюдением мирных договоренностей в Израиле, они будут сотрудничать с другими размещенными там международными силами», — заявила Ливитт.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что США перебросят в Израиль порядка 200 военнослужащих, которые обеспечат поддержку и будут контролировать соблюдение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Как отметили источники агентства, американское руководство организует в Израиле «военно-гражданский координационный центр», который будет регулировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и осуществлять «помощь в сфере логистики и безопасности».

В свою очередь агентство Reuters отметило, что американские военные не будут размещены непосредственно на территории самого палестинского анклава. По данным источников Reuters, в состав международной миссии войдут военные Египта, Катара, Турции и, вероятно, ОАЭ.