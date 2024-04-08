На переговорах в Каире относительно прекращения огня в секторе Газа достигнут прогресс, и стороны достигли согласия по основным пунктам.

Об этом сообщили источники телеканалу Al Qahera News.

Согласно информации, переговоры прошли в воскресенье в Каире с участием представителей Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС. Отмечается, что пока никто из них официально не подтвердил сообщение о прогрессе в обсуждении.

Сообщается, что делегации ХАМАС и Катара покинули Каир и вернутся в течение двух дней, чтобы обсудить условия окончательного соглашения, а делегации Израиля и США покинут египетскую столицу в течение нескольких часов.

Израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что ХАМАС продолжает выдвигать свои требования для заключения соглашения, включая постоянное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы, возвращение беженцев и обмен заключенными. (газета.ru)