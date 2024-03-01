Несмотря на то, что буквально на днях, после некоторой продолжительной дипломатической паузы, наконец-то, состоялась очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, плюс, почти одновременно — синхронно с этим было заявлено, что процессы по согласованию границ, обсуждение деталей, связанных с делимитацией и демаркацией, также идут своим ходом, все же трудно не заметить, что в отношениях Баку и Еревана вновь чувствуется заметное похолодание, т.к. даже самые оптимистически настроенные политические наблюдатели не считают, что мирный договор между двумя странами может быть подписан хотя бы к концу текущего года.

Больше всего тревожит то обстоятельство, что как будто все вновь возвращается на свои тридцатилетние привычные круги, т.к. до известной Второй Карабахской Войны, до локальных антитеррористических операций, СМИ почти каждый день сообщали об очередных нарушениях режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе.

Да, на днях армянская сторона вновь, в очередной раз нарушила режим прекращения огня и обстреливала наши приграничные районы, хотя еще раз заметим, что после второй войны между Азербайджаном и Арменией, особенно, после того, как Армения почти подписала акт капитуляции, все полагали, что наконец-то на границе с Арменией будет тихо и мирно, подобные военные выходки армян больше не повторятся.

Но увы! К сожалению, эти прогнозы не подтвердились. Да, азербайджанские воинские части дали достойный отпор армянам, их соответствующий военный пост был полностью уничтожен, но все в очередной раз поняли, что перед нами люди, которым верить вовсе нельзя, потому что наши эти горе-соседи не только не соблюдают свои устные обещания, даже не выполняют те требования, под которыми стоят их собственные подписи. Поэтому надо постоянно сохранять бдительность и быть готовыми к тому, что, в принципе, военные операции могут начаться в любое время.

Конечно, были и такие комментарии, что якобы нарушение режима прекращения огня не связано с нынешней властью Армении, особенно, с премьер-министром Николом Пашиняном – якобы все это дело рук тех сил в армянской армии, которые связаны с внешними центрами, особенно, с Россией. Но тут возникают некоторые вопросы. На днях армянский премьер Пашинян заявил, что Москва несколько раз пыталась свергнуть его, плюс, он не забыл озвучить свое очередное антироссийское заявление: Армения на неопределенное время замораживает свое участие и свою деятельность в рамках структур ОДКБ!..

Поэтому спрашивается: почему Кремль не использует против Пашиняна свои ресурсы, которые он имеет в рядах и структурах армянской армии, т.е. свою «пятую колонну»? Почему Москва не осуществляет военный переворот в Армении? Ведь у нее и у армянской пророссийской оппозиции схожий опыт уже имеется!

Ведь в свое время, первый армянский президент был свергнут из-за одной статьи, в которой он призывал, как можно, скорее заключить мир с Азербайджаном! Ведь в свое время был организован среди бела дня настоящий кровавый террор в новоизбранном парламенте Армении! Что же происходит? Почему Россия и реваншистская армянская оппозиция теперь так «культурно» обращаются с нынешней властью страны?..

Конечно, высказываются соображения и по этому поводу. Но насколько они убедительны и правдивы? Например, считается, что Кремль опасается потерять Армению и армянский народ, т.к. антироссийская и западная политика в Армении дело рук не только одного Пашиняна, как это считают некоторые российские аналитики. Не секрет, что армянское общество в целом до сих пор поддерживает своего премьера-министра, даже после того, как он проиграл Вторую Карабахскую войну.

Например, на днях сообщили, что в конце февраля армянская оппозиция начнет массовые митинги против антироссийской и прозападной политики премьера Пашиняна, но ничего подобного пока не случилось. Кроме того, Москва почему –то не опасается потерять украинский народ, против которого она вот уже третий год ведет кровавую войну!..

Поэтому приходится признать, что и в российско-армянской плоскости также имеются заметные неопределенности. Конечно, не легко приходится и Пашиняну – этого мы также не отрицаем. Теперь ему оппонирует даже армянская церковь, которая всегда имела и теперь имеет огромное влияние на армянское общество. Церковь не согласна с призывами премьер-министра о необходимости конституционных реформ. Но и тут есть одна важная деталь. Сам Пашинян не очень-то стабильный человек и политик и, почувствовав малейшую поддержку со стороны Запада, особенно, Франции, он сразу же начинает говорить, как лидеры реваншистской оппозиции. Не стоит забывать, что именно он пару лет тому назад говорил: «Карабах – Армения! И точка!».

В связи с последним нарушением режима прекращения огня, следует отметить еще одно обстоятельство. Один из европейских высокопоставленных чиновников (кажется, это был Жозеп Боррель) в Мюнхене сразу спросил Пашиняна: «У вас на границе вновь неспокойно?». Как объяснить это? Создается впечатление, что нарушение режима прекращения огня нужно было Пашиняну, чтобы «пожаловаться» на «воинственную политику» Азербайджана, который якобы не хочет мира. Кроме того, это нужно было армянскому премьеру, чтобы, как говорится, урвать какой-то «кусок» помощи (не имеет значения, военной, политической, экономической или дипломатической!) у Европы и США – ведь, в течении последних тридцати лет (да, и не только!) армяне только так обращали на себя внимание…