«Мы с оптимизмом смотрим на инцидент. Нарушений режима прекращения огня становится меньше».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни ситуация станет более стабильной. Верим, что турецко-российское сотрудничество станет успешным и будет достигнуто окончательное прекращение огня».

Отметив, что турецкие военные совместно с Азербайджанской армией работают над обезвреживанием мин и самодельных взрывных устройств в освобожденных районах, Хулуси Акар сказал, что прочный мир здесь окажет положительное влияние как на Каспийский, так и на Черноморский регионы