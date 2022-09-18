Папа Римский Франциск призвал к соблюдению режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает ТАСС, Папа Римский Франциск заявил: «Меня огорчила информация о последних боестолкновениях между Азербайджаном и Арменией. Выражаю свое духовное сочувствие родным и близким погибших, призываю стороны соблюдать режим прекращения огня. Мир возможен, если они сложат оружие и вступят в диалог. Мы продолжаем молиться за страдающий народ Украины и за мир везде, где пролилась кровь в результате войны».