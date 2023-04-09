Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано российскими миротворцами в Мартунинском районе, в результате никто не пострадал. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта, распространенном в воскресенье.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Ходжавендском районе (Минобороны России в своих бюллетенях Ходжавенд упорно называет Мартуни — ред. ). Пострадавших нет», — говорится в бюллетене.

Уточняется, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство по данному факту.

«На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня», — говорится в бюллетене.

Официальной реакции Минобороны Азербайджана на это сообщение пока не поступало.