Минобороны России сообщает о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки миротворцы обеспечили безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 182 человек. Общее число вернувшихся в Карабах граждан составляет уже 48 241 человек.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (от неразорвавшихся боеприпасов очистили уже 454,7 га территории, 167,8 км дорог, 640 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружили и обезвредили 22 991 взрывоопасный предмет.

«На «Горячую линию» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести, с начала ее работы, поступило 574 обращения. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон», — отмечается в сообщении Минобороны России.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана.