Министерство обороны Казахстана не исключает версию поджога на складе с боеприпасами на юге страны, сообщил министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.

«Мы не исключаем различные причины — это может быть и нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», — сказал он на пресс-конференции.