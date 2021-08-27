Министерство обороны Казахстана не исключает версию поджога на складе с боеприпасами на юге страны, сообщил министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.
«Мы не исключаем различные причины — это может быть и нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», — сказал он на пресс-конференции.
В четверг в Жамбылской области загорелся склад воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих.(РИА Новости)