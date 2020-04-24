Минобороны Индонезии призвало сотрудников не использовать Zoom

«Мы призываем глав всех частей и подразделений отказаться от использования Zoom для видеоконференций», — говорится в документе. Главы подразделений должны довести информацию до своих подчиненных.

Минобороны страны также отметило, что в случае проведения видеоконференции сотрудникам необходимо предупреждать информационный центр министерства.

Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран. Одновременно появились сообщения о недостаточной безопасности приложения.

Так, МИД ФРГ строго ограничил использование сотрудниками сервиса на служебных устройствах из-за возможных угроз безопасности, сообщало издание Handelsblatt со ссылкой на внутренний документ министерства. А по данным Financial Time, сенат США не рекомендует к использованию Zoom для проведения конференций сенаторов из-за опасений, связанных с безопасностью данных.