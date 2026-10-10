«Исторический суд» над Японией не завершен, Токио должен в соответствии с обязательствами покончить с милитаризмом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Чэнь Си, передает ТАСС.

«Японская сторона должна глубоко проанализировать свою ответственность за военные преступления времен Второй мировой войны, полностью порвать с милитаризмом, прекратить опасные действия», — подчеркнул чиновник.

По словам представителя Минобороны Китая, Токио следует прекратить наращивать военный потенциал. Он указал, что в противном случае Япония повторит ошибки прошлого.

По данным агентства Kyodo, неназванный чиновник, отвечающий за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьер-министра Японии, считает, что Токио нужно ядерное оружие.