Евросоюз призвал власти Грузии покончить с практикой запугивания и нападений на представителей гражданского общества, активистов и оппозиционных политиков. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«Европейский Союз сожалеет о растущем числе сообщений об актах запугивания, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, активистов и журналистов в Грузии. ЕС еще раз призывает власти Грузии положить конец этим негативным событиям и тщательно и своевременно расследовать задокументированные акты», — говорится в заявлении.

ЕС призывает грузинских политиков воздерживаться от использования формулировок, которые могут усилить поляризацию в стране.

Брюссель также обеспокоен продолжающейся антизападной дезинформацией. От властей Грузии просят «воздерживаться от заявлений, которые являются неточными», «не соответствуют заявленным стремлениям» страны к ЕС и которые негативно влияют на ее отношения с сообществом.

Стано напомнил, что в настоящее время ЕС обсуждает свой ответ на принятие закона об «иноагентах» и «другие действия, подрывающие демократию и верховенство закона в Грузии». По его словам, рассматриваются все варианты реагирования.

«Мы призываем правительство вновь встать на путь ЕС. ЕС продолжает поддерживать грузинский народ и его подавляющий выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии», — сказано в заявлении.

Утром 11 июня на гражданского активиста Зуку Бердзенишвили неизвестные напали возле его дома в Тбилиси. Он получил серьезные травмы головы и ему потребовалась операция.

Нападение произошло через несколько часов после того, как спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил активиста в участии в «организованной и политически мотивированной кампании террора» против членов правящей «Грузинской мечты». (newsgeorgia.ge)