БРИКС очень быстро окончит свое существование, если решит сформировать сколько-нибудь значительное объединение, заявил президент США Дональд Трамп, повторив свою угрозу о введении дополнительных пошлин на импорт из стран БРИКС, озвученную на прошлой неделе.

«Когда я услышал об этой группе стран БРИКС, состоящей, по сути, из шести стран, я очень сильно ударил по ним. И если они когда-нибудь сформируются серьезным образом, это очень быстро закончится», — сказал глава Белого дома, подчеркнув, что США не позволят «никому играть с нами в игры». Трамп добавил, что БРИКС «быстро ослабевает».

По его словам, БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и присоединившиеся к ним ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, могла «бросить вызов доллару». Однако этого не произошло, так как он пригрозил членам объединения пошлинами.

6 июля Трамп заявил, что Вашингтон введет дополнительные 10-процентные тарифы в отношении стран БРИКС, которые решат поддержать «антиамериканскую политику». «Исключений не будет», — написал он в Truth Social.

Президент США сделал это заявление во время проходящего в Бразилии саммита БРИКС, на котором была принята декларация с осуждением ударов по Ирану и «нападения» Израиля на сектор Газа. При этом США напрямую в документе не упоминались.

В субботу замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что БРИКС не ставит цель «заменить доллар» на международной арене. По его словам, объединение стремится «создать альтернативу» в виде перехода на взаимные расчеты в национальных валютах, «устойчивые к внешнему негативному воздействию». Доля расчетов в национальной валюте со странами БРИКС у РФ уже превысила 90%, отметил он. (moscowtimes.ru)