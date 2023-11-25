Начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев призвал граждан к бдительности в связи с участившимися случаями кибер-грабежей.

Как сообщает Report, Гаджиев призвал граждан не делиться данными банковской карты с неизвестными лицами в социальных сетях и мессенджерах.

«Если кто-либо попросит вас отправить данные банковской карты под предлогом «оказания помощи» — не отправляйте! Если кто-либо попросит отправить данные банковской карты для аванса при продаже какого-либо товара или имущества — не отправляйте! Если кто-либо попросит вас сделать онлайн-оплату, предложив «товары по низкой цене с доставкой на адрес» – не делайте! Если кто-то говорит «предлагаем работу онлайн, вы можете заработать на денежных переводах» не верьте! Все это вранье!», — говорится в обращении представителя МВД.