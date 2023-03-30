Командующий Сухопутных войск армии Исламской Республики Иран Киомерс Гейдари сделал полные клеветы заявления в адрес Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана. Отмечается, что в своих бредовых заявлениях К. Гейдари утверждает, что в Азербайджане есть «сионистские» силы и что во время 44-дневной войны Азербайджан использовал террористов ИГ, привезенных из Сирии, и они до сих пор находятся в стране. При этом он заявляет, что Иран не допустит изменений на границе с Арменией.

«Прежде всего, заявляем, что обвинения иранской стороны в наличии каких-либо иностранных сил на территории Азербайджанской Республики являются беспочвенными и совершенно неприемлемыми. На территории Азербайджанской Республики вообще нет никаких иностранных сил.

Хотелось бы напомнить К.Гейдари, что Армения удерживала под оккупацией территории Азербайджана на протяжении 30 лет. В результате этой военной агрессии был также оккупирован 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы. Однако иранская сторона никогда не делала заявлений с обвинениями в адрес Армении. Наоборот, в этот период ирано-армянское братство окрепло. Сегодня ни для кого не секрет, что у Армении два главных союзника в мире, это Франция и Иран», — говорится в заявлении.