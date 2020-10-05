Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию

«Распространенная официальным представителем минобороны Армении информация о том, что азербайджанская армия якобы потеряла более 200 человек убитыми является очередной ложной и необоснованной дезинформацией».

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

«Мы констатируем, что армянская армия в боях вынуждена отступать, неся большие потери в живой силе и военной технике. Освобождаются наши оккупированные земли. Это неоспоримый факт.

В настоящее время наше оперативное и военное превосходство сохраняется по всей линии фронта, в том числе в направлении Джебраил-Физули. Единственный способ спасти армянскую армию от катастрофы — немедленно уйти с оккупированных территорий Азербайджана», — заявил Вагиф Дяргахлы.