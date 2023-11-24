В заявлении говорится, что сообщения, распространившиеся в ряде аккаунтов в социальных сетях и на новостных порталах о поставках Казахстаном оружия в Армению, не соответствуют действительности.

«Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности. Кроме того, с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи, просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — сказано в официальном сообщении Минобороны Казахстана.

Напомним, некоторое время назад министр обороны Армении Сурен Папикян в одном из своих выступлений заявил, что Армения считает Казахстан потенциальным поставщиком военной техники. Министр Папикян подчеркнул важность поиска новых партнеров на фоне изменений в военно-техническом сотрудничестве.

Папикян заявил о планах Армении закупить у Казахстана реактивные системы залпового огня «ТОС-А».