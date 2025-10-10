Ракеты класса воздух — воздух средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) в Пакистан поставляться не будут. Соответствующее заявление опубликовало посольство США в Индии после появившихся в СМИ сообщений о том, что Вашингтон рассматривают возможность поставки этих ракет Пакистану на фоне активизации дипломатических отношений между двумя странами.

Как пояснило диппредставительство, «30 сентября 2025 года министерство обороны опубликовало список стандартных объявлений, в которых упоминалось изменение существующего контракта на зарубежные военные поставки, предусматривающего поставку запасных частей и вооружения нескольким странам, включая Пакистан».

«Администрация хотела бы подчеркнуть, что, вопреки ложным сообщениям СМИ, ни одно из положений упомянутого изменения контракта не предусматривает поставку новых усовершенствованных ракет класса воздух — воздух средней дальности (AMRAAM) в Пакистан. Поставка не предусматривает модернизацию каких-либо текущих возможностей Пакистана», — говорится в заявлении посольства.