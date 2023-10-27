Власти Турции опровергли сообщения о якобы направлении к берегам Палестины боевого корабля ВМС республики. Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого лидера назвал подобные утверждения в зарубежных соцсетях не соответствующими действительности.

«На кадрах [в соцсетях] запечатлены авианосец США класса Nimitz USS Ronald Reagan с совершающим на его палубе рулежку ударным беспилотником Northrop Grumman X-47B. Утверждения в некоторых аккаунтах о «турецком боевом корабле, который следует в Палестину», сопровождающиеся соответствующими изображениями, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении центра.

Турецкий центр по борьбе с дезинформацией практически ежедневно публикует бюллетени с опровержением информации по кризису в Газе. (ТАСС)