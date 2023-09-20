В МВД вызваны около 10 граждан, распространявших дезинформацию о ситуации в Карабахском регионе, с ними провели профилактические беседы.

Как сообщает #, об этом заявил начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев на брифинге, посвященном локальным антитеррористическим мероприятиям в Карабахе.

По его словам, армянская сторона распространяет в социальных сетях дезинформацию, чтобы вселить оптимизм в армянское общество: «Призываем наших граждан не обманываться на необоснованную информацию, распространяемую армянской стороной».

Отметим, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористические мероприятия локального характера в регионе. Мероприятия проводятся в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики.