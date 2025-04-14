В Минобороны Азербайджана опровергли заявления армянской стороны о якобы обстреле азербайджанской армией населенного пункта Ханазах.

Как сообщили в оборонном ведомстве, информация об обстреле населенного пункта, в результате чего также якобы был нанесен ущерб центру культуры, безосновательна, не соответствует действительности и является дезинформацией.

«Подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в указанном направлении. Еще раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам.

Наша армия принимает адекватные меры только в ответ на провокации вооруженных сил Армении, подвергающих обстрелу наши позиции», — отметили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что распространяя подобную дезинформацию, армянская стороны пытается сформировать у международного сообщества ложное представление и стремится скрыть свои провокации, которые совершает за последние дни, регулярно подвергая позиции азербайджанской армии обстрелам с различных направлений.