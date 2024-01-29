Министерство обороны Украины прокомментировало информацию о предполагаемой отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении министерства.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров также опроверг информацию о якобы «увольнении» Залужного с поста, пишет liga.net. Стоит отметить, что сам украинский лидер во время традиционного вечернего обращения не говорил об отставке Залужного.

О том, что информация о скорой отставке Залужного — фейк, рассказал знакомый с ситуацией источник «Медузы» в руководстве Украины. По его словам, отставки главкома в ближайшее время не будет. Источник телеканала «Дождь» в украинском руководстве также опроверг эту информацию.

Ранее украинский экс-нардеп Борислав Береза опубликовал пост, в котором утверждал, что Залужный отправлен в отставку. Он ссылался на свои источники в офисе президента Украины. Депутат Алексей Гончаренко отметил, что официального указа о возможной отставке Залужного пока не поступало. «Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Ему предлагали должность посла в одну из европейских стран. Он отказался», — добавил депутат. Журналист Роман Цымбалюк утверждает, что после Залужного пост главкома займет начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Об освобождении Залужного от занимаемой должности сообщал «Интерфаксу» источник, близкий к военно-политическому руководству страны. Агентство уточнило, что не имеет официального подтверждения этой информации.

СМИ и ранее рассказывали о вероятной отставке Залужного и конфликте главкома ВСУ с президентом Владимиром Зеленским. В начале декабря о возможном увольнении главкома говорилось в сообщении NBC News. Несколько представителей украинских властей опровергали эту информацию.

Конфликт между Зеленским и Залужным тлел с лета 2022 года, но после провала контрнаступления он перешел в «открытое противостояние», рассказывал The Economist высокопоставленный источник в украинском правительстве. Залужный стал для Зеленского большой проблемой и в политическом плане. Уровень доверия украинцев главкому ВСУ достигает 82%, а президенту Зеленскому — 72%, показал опрос социологической группы «Рейтинг».

На распространенную в соцсетях информацию о том, что якобы Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины отреагировала экс-заместитель министра обороны Анна Маляр и объяснила, зачем такой «вброс».

Своим мнением Маляр поделилась в Telegram. «Немного ликбеза для пользователей «Телеграмм». Кадровые назначения высшего военного руководства осуществляются не в «Телеграмме». Если нет подписанного и обнародованного указа, значит нет назначения», — подчеркнула она.

Маляр также объяснила, зачем запускается информация, когда нет указа: «Разные бывают мотивы: политическая борьба; хаос… просто хаос; умышленное создание хаоса; попытка повлиять на те или иные процессы; провокация и еще очень много причин и мотивов».