Минобороны АР: Уничтожено значительное количество военной техники врага

В результате ударов азербайджанской армии, переброшенные в Губадлы подразделения 1-го батальона 543-го полка вооруженных сил Армении отступили, неся потери в живой силе и военной технике.

Об этом сообщает Министерство обороны АР.

Отмечается, что большая часть резервистов, доставленных из поселка Цахкадзор Котайкской области Армении в Нагорный Карабах, были уничтожены в результате огневого удара наших подразделений.

«В результате предпринятых азербайджанской армией действий на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое число живой силы, два танка, две боевые машины пехоты, четыре гаубицы-пушки Д-30, пушка 2А36 Qiasint-B, семь единиц автомобильной техники противника.

В настоящее время боевые операции продолжаются вдоль всей линии фронта. Наши войска контролируют оперативную обстановку», — говорится в сообщении оборонного ведомства.