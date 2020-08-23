Министр обороны Беларуси: протестующими у мемориалов займется армия

Граждане Беларуси, нарушающие общественный порядок возле мемориальных объектов Великой Отечественной войны, будут иметь дело с военными. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, передает YouTube канал военного ведомства.

«Сегодня организуются акции в этих священных местах, этого допустить мы не можем. С сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту», — сказал Хренин.

Далее он вынес предупреждение: «в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело не с милицией, а с армией».