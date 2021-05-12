Минэнерго США сохранило прогноз цены нефти Brent на 2021 год на уровне $62,3 за баррель

Минэнерго США сохранило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году на уровне $62,3 за баррель.

Как передает ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent во втором квартале составят $65 за баррель, а во второй половине 2021 года цена снизится до $61 за баррель в среднем.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $58,9 за баррель в 2021 году и $56,99 за баррель в 2022 году.

Минэнерго США отметило, что в апреле 2021 года средняя цена нефти Brent не изменилась по сравнению с мартом и сохранилась на уровне $65 за баррель. Стабильность котировок нефти в апреле связана с тем, что в США на фоне растущей экономической активности и увеличения охвата вакцинации против коронавируса наблюдался рост спроса на нефть, в то время как в Индии спрос на нефть падал из-за резкого роста числа зараженных.

Кроме того, Минэнерго США незначительно понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году — на 20 тыс. баррелей, до 11,02 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году сократились также на 20 тыс. баррелей, до 11,84 млн баррелей в сутки.