Космолет VSS Unity компании Virgin Galactic, на борту которого находился ее основатель, британский миллиардер Ричардом Брэнсон, успешно завершил полет и приземлился в космопорте Америка. Трансляция велась на сайте компании.

Аппарат отстыковался от самолета-носителя от самолета-носителя Eve в 11.25 по времени Восточного побережья США (19.25 по бакинскому) на высоте около 15 км. После этого космолет начал самостоятельный полет. На корабле включился реактивный двигатель, чтобы достичь высоты 100 км, где экипаж судна на несколько минут сможет ощутить невесомость.

После отделения от самолета-носителя, космолет включил собственный реактивный двигатель и поднялся на высоту около 100 км в 11:27 по времени Восточного побережья США (19:27 по бакинскому), где экипаж корабля на несколько минут смогли ощутить невесомость.