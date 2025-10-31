Беспилотный вертолет Boying T1400 Tandem Rotor компании United Aircraft успешно совершил свой первый полет в Харбине, провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua.

Максимальная взлетная масса вертолета составляет 1400 кг, продолжительность полета — до восьми часов, высота — 6500 метров, максимальная скорость — 180 км в час.

Благодаря двухмоторной конструкции и высокопрочной композитной конструкции, T1400 обладает большой грузоподъемностью и просторной компоновкой. Благодаря интеллектуальным функциям управления он демонстрирует широкий потенциал применения в таких областях, как сельское хозяйство, логистические перевозки и предотвращение лесных пожаров.