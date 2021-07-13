Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования правительству Ирака.

Oб этом говорится в публикации в «Twitter» министерства.

«Глубоко опечалены многочисленными человеческими жертвами в результате пожара, произошедшего в больнице аль-Хусейни в иракском городе Насирия. Выражаем соболезнования семьям погибших и иракскому народу. Мы рядом с правительством и народом Ирака в этот трудный момент», — говорится в сообщении.

Напомним, в Ираке произошел пожар в больнице для больных коронавирусом. В результате пожара погибли 58 человек, многие пострадали.