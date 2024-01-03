МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с многочисленными жертвами в результате двух взрывов в провинции Керман.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

«Мы выражаем искренние соболезнования семьям жертв теракта в иранской провинции Керман и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как страна, пострадавшая от терроризма, Азербайджан осуждает все его формы и проявления», — отмечается в публикации.

Напомним, что сегодня в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате не менее 103 человек погибли, 211 получили ранения.