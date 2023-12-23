МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети.

«Мы глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих братской Турции при нейтрализации террористов в ходе операции «Пендже-Килит», желаем упокоения душ шехидов и исцеления раненых. Мы, как всегда, рядом с Турцией и в борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ходе отражения атак террористов в зоне проведения операции «Пендже-Килит» на севере Ирака погибли 12 военнослужащих ВС Турции.