Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием, приведшем к многочисленным человеческим жертвам в турецком городе Мерсин.

Публикация об этом размещена на странице МИД Азербайджана в соцсети «Х».

«Глубоко опечалены известием об аварии на автомагистрали в Мерсине, в результате которой погибли и получили ранения большое количество людей. Выражаем глубокие соболезнования, и скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в публикации.