МИД Турции распространил информацию о первой встрече в Москве спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений — посла Сардара Кылыча и председателя парламента Армении Рубена Рубиняна.

Как сообщает АПА, в информации МИД Турции говорится, что на встрече, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, состоялся предварительный обмен мнениями, направленный на процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией посредством диалога.

Стороны договорились продолжить обсуждение без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.