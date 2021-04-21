МИД Турции распространил информацию о переносе конференции по Афганистану

В МИД Турции сообщили о переносе конференции по Афганистану, которая должна была начаться 24 апреля в Стамбуле.

В информации МИД Турции говорится, что мероприятие было запланировано с целью ускорения начатых в июле прошлого года в столице Катара Дохе переговоров по восстановлению мира в Афганистане при совместном участии Турции, Катара и ООН, а также проведения переговоров между представителями Афганистана и движения «Талибан».

Отметим, к участию в конференции были приглашены представители Афганистана и движения «Талибан», представители более 20 стран и международных организаций.

| 2021-04-21T13:01:37+04:00 21 апреля 2021, 13:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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