МИД Турции распространил информацию о переносе конференции по Афганистану

В МИД Турции сообщили о переносе конференции по Афганистану, которая должна была начаться 24 апреля в Стамбуле.

В информации МИД Турции говорится, что мероприятие было запланировано с целью ускорения начатых в июле прошлого года в столице Катара Дохе переговоров по восстановлению мира в Афганистане при совместном участии Турции, Катара и ООН, а также проведения переговоров между представителями Афганистана и движения «Талибан».

Отметим, к участию в конференции были приглашены представители Афганистана и движения «Талибан», представители более 20 стран и международных организаций.