Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал поручение по переносу столицы Ирана.

Об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня в Тегеране на встрече с представителями некоторых провинций.

Перенос столицы Ирана был поручен первому вице-президенту Мохаммеду Реза Арифу.

По словам Президента, работы по переносу иранской столицы уже начались.

Президент Ирана отметил, что если этот вопрос не будет оставаться в центре внимания, в будущем возникнут экологические и другие проблемы.

Пезешкиан добавил, что Иран стремится воспользоваться потенциалом соседних стран. Правительство Ирана придает большое значение укреплению экономических связей с соседними странами. Потому что это может помочь стране добиться экономического роста и уменьшить влияние санкций.