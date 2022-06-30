Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД России.

Как передает ТАСС со ссылкой на МИД России, послу выражен решительный протест в связи с открытыми, оскорбительными заявлениями руководства Великобритании в отношении России, ее главы и официальных представителей власти, а также российского народа.

«Послу вручена памятная регистрационная книжка, в которой говорится о недопустимости оскорбительной риторики со стороны полномочных представителей Великобритании. В приличном обществе принято извиняться за подобные высказывания.

Кроме того, в заявлениях британских чиновников, в частности, отмечена недопустимость практики повторения заведомо ложной информации о якобы озвученных российской стороной «угрозах применения ядерного оружия», — говорится в заявлении МИД России.