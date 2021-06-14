Тегеран отвергает призыв Группы семи (G7) о необходимости прекратить развитие ракетной программы Ирана, поскольку она не нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2231. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

«Ни в одной из частей резолюция [СБ ООН] 2231 не ограничивает ракетную программу Ирана. В этой резолюции говорится о проектировании ракет, способных доставлять ядерный [заряд], и Иран не осуществляет деятельность на этом направлении», — сказал он. Дипломат добавил, что «лучше бы главы этих государств работали над выполнением собственных обязательств и прекратили вмешательство во внутренние дела стран региона».

Группа семи по итогам трехдневного саммита, который прошел 11-13 июня в английском курортном городе Карбис-Бэй, опубликовала коммюнике, один из пунктов которого посвящен Ирану. Объединение выступает за возобновление ядерной сделки, однако призывает Тегеран прекратить развитие ракетной программы, которая, по их словам, нарушает резолюцию СБ ООН 2231. Кроме того, Группа семи осудила поддержку Ираном негосударственных вооруженных формирований, включая их финансирование и подготовку, а также распространение среди этих сил ракетных технологий и оружия.