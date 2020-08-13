МИД Чехии вызвал белорусского посла после слов Лукашенко

Посол Беларуси вызван в министерство иностранных дел страны для разъяснения слов белорусского президента Александра Лукашенко о причастности Чехии к организации протестов, заявил чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек. Об этом сообщает ТАСС.

Чешская сторона ожидает предоставления доказательств, на которых основано заявление Лукашенко, отметил Петржичек. Он добавил, что МИД выразил протест в связи с данным заявлением.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об организации протестных акций в стране из Чехии, Польши и Великобритании.