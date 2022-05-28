Очередное безосновательное заявление МИД Армении касательно выступления главы азербайджанского государства 27 мая этого года в Зангиланском районе вызывает сожаление, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

«Прежде всего, отметим, что привлекают внимание частые ссылки в последнее время на международное право Армении, которая около 30 лет попирала фундаментальные принципы международного права, проводя оккупационную политику и грубо нарушая права около миллиона азербайджанцев. В отличие от Армении, Азербайджан уважает принципы международного права и последовательно демонстрирует эту позицию. Что касается заявлений Президента Азербайджана в освобожденном от оккупации Зангиланском районе, то мы доводим до сведения МИД Армении, что глава азербайджанского государства призвал воздерживаться от поведения, не соответствующего принципам международного права, и предостерег от опасностей, которые оно может повлечь. К сожалению, в постконфликтный период в Армении существуют реваншистские силы, которые поощряют подобное опасное поведение, и очевидна плачевная ситуация, к которой привела Армению проводимая этими силами на протяжении около 30 лет захватническая политика. Армянская сторона должна осознать, что попытки повторения поведения, имевшего место десятилетия ранее, не что иное, как химера. Только правильная оценка новых реалий и новых возможностей, сложившихся в регионе, может привести к правильным результатам», — говорится в комментарии МИД.