МИД Азербайджана: «Азербайджанская сторона решительно поддерживает все шаги братской Турции»

«Азербайджанская сторона решительно поддерживает все шаги братской Турции, исторически играющей важную роль в развитии и прогрессе Средиземноморского региона», — заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева о деятельности Турции в Восточном Средиземноморье и заявлении МИД Армении по этому поводу.

«Эти шаги основаны на международном праве и направлены на обеспечение мира и стабильности в регионе, выражаем надежду на то, что нынешняя напряженность в скором времени будет устранена», — добавила Л. Абдуллаева.

По ее словам, в этом смысле «попытки третьих лиц использовать ситуацию в качестве возможности для своего враждебного и предвзятого подхода к государствам региона должны быть решительно отвергнуты».

«Позиция и заявления армянской стороны, содержащие необоснованные обвинения против Турции, должны быть осуждены и отклонены как попытка злоупотребления наблюдаемой в Средиземноморском бассейне сложной ситуацией ради своих узких политических интересов», — заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.