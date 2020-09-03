Международный уголовный суд отверг санкции США

Международный уголовный суд (МУС) решительно отвергает санкции США, введенные в отношении двух сотрудников суда. Об этом говорится в заявлении главы суда Квон О Гона, опубликованном 2 сентября на сайте МУС, сообщает «Известия».

«Я категорически отвергаю такие беспрецедентные и неприемлемые меры против международной организации, основанной на договорах. Они только ослабляют наши общие усилия по борьбе с безнаказанностью за массовые злодеяния», — говорится в заявлении.

Квон О Гон подчеркнул, что суд является независимым и беспристрастным учреждением, который действует в строгом соответствии с положениями Римского статута. Он также сообщил, что в ближайшее время состоится Бюро ассамблеи, на котором будут рассматриваться американские санкции и меры поддержки сотрудников, которые может предпринять суд.

«Я призываю государства-участники и все заинтересованные стороны в системе Римского статута еще раз подтвердить нашу непоколебимую приверженность отстаивать и защищать принципы и ценности, закрепленные в статуте, и сохранять его целостность, невзирая на какие-либо меры и угрозы в отношении суда и его должностных лиц, персонала и их семей», — добавил он.

Ранее в среду стало известно, что США ввели санкции в отношении двух сотрудников МУС — прокурора Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Отмечается, что указанные лица продолжительно обвиняют американских солдат в военных преступлениях в Афганистане, ведя соответствующее расследование.

11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда деятельности военных и других служащих в США, обвинив международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

В 2017 году главный прокурор МУС Фату Бенсуда начала расследование возможных преступлений в Афганистане, в том числе солдатами и офицерами США. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями прокурорам и судьям МУС.

Позже Вашингтон ввел против сотрудников Международного уголовного суда визовые ограничения.