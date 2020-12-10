Между Россией и Нидерландами разразился шпионский скандал

Посла России в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в Министерство иностранных дел королевства в связи с ситуацией с дипломатами, которых обвинили в «шпионаже». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на голландский МИД.

В ведомстве заявили, что два сотрудника российского посольства в Гааге были аккредитованы в качестве дипломатов, но «занимались разведывательной деятельностью».

Как сообщили в министерстве, Шульгин 9 декабря был вызван в МИД Нидерландов для обсуждения ситуации с этими сотрудниками российской дипмиссии.

Ранее двух российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) разоблачила двух российских дипломатов как шпионов. «Они являются офицерами СВР (Служба внешней разведки). Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге », — говорится в сообщении.

Отмечается, что в служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен «жучок» — в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.

Москва выразила представителю Нидерландов решительный протест в связи с произошедшим и указала на безусловное недопущение подобной практики в будущем.