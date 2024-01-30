Председательница Европарламента Роберта Метсола «очень серьезно относится» к обвинениям в отношении депутата от Латвии Татьяны Жданок, в связи с чем она передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения. Об этом в ответ на запрос DW сообщил официальный представитель спикера Европарламента Юрий Ласс в понедельник, 29 января. «Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование», — пояснил он. Метсола также вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции председателей 31 января.

Конференция председателей — это политический орган Европарламента, отвечающий за отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами. В состав конференции председателей входят спикер Европарламента и председатели политических групп.

На запрос в пресс-службу Европарламента DW получила ответ о том, что она предпочитает не комментировать обвинения в адрес депутата. Тем не менее там указали, что об этих обвинениях уже некоторое время назад сообщалось в стране, которую представляет Жданок, то есть в Латвии. «Мы подчеркиваем, что все члены Европарламента подчиняются одним и тем же правилам (Закон о выборах 1976 года, Устав Европарламента и внутренние правила Европарламента), касающимся независимости мандата и этики, — добавили в пресс-службе. — Как и все члены Европарламента, депутат несет ответственность перед избирателями».

Нарушение кодекса поведения может привести к наложению санкций со стороны председателя Европарламента, о чем объявляется на пленарном заседании. При этом решение о снятии евродепутата с должности принимается компетентными органами в его стране.

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок вела активную переписку с российскими гражданами, предположительно сотрудниками ФСБ, и, в числе прочего, направляла им отчеты о своей деятельности, утверждается в обнародованном ранее в тот же день расследовании издания The Insider, проведенном при участии эстонских, латвийских и шведских журналистов. Расследование опирается на взломанную электронную переписку Жданок.